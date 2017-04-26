Где искать останки инопланетян

Американский ученый назвал планеты, на которых, предположительно, могли существовать древние цивилизации. По мнению специалиста, следы инопланетян стоит искать на Луне или Марсе.

"Если мы считаем, что следы технологически развитых пришельцев существуют, то тогда мы должны задуматься и о том, а не существуют ли следы прошлых высокоразвитых цивилизаций в нашей Солнечной системе", – заявил автор исследования, планетолог из университета Пенсильвании Джейсон Райт в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org.

Ученый отмечает, что идею существования древних инопланетян никто никогда не рассматривал всерьез, однако, по его мнению, внеземная жизнь вполне могла существовать еще до появления человечества. Теперь же главный вопрос – в том, сохранились ли какие-либо останки этих цивилизаций.

Райт считает, что следы инопланетян вполне могли остаться на Марсе и Луне. Эти планеты содержат так называемую зону жизни – воду в жидком виде. Биологические останки могли сохраняться в их недрах достаточно долго, более 500 миллионов лет.

Однако даже на этих планетах со временем останки цивилизаций будут уничтожены. Например, из-за сильных ветров на Марсе или из-за микрометеоритов на Луне.



Меньше всего шансов найти следы инопланетной жизни на Венере. Ученый считает, что за миллионы лет эта планета превратилась в гигантский парник с "кислотной" атмосферой, что должно было уничтожить все биологические организмы.

