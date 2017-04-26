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Где искать останки инопланетян

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Американский ученый назвал планеты, на которых, предположительно, могли существовать древние цивилизации. По мнению специалиста, следы инопланетян стоит искать на Луне или Марсе.
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"Если мы считаем, что следы технологически развитых пришельцев существуют, то тогда мы должны задуматься и о том, а не существуют ли следы прошлых высокоразвитых цивилизаций в нашей Солнечной системе", – заявил автор исследования, планетолог из университета Пенсильвании Джейсон Райт в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org. 

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Ученый отмечает, что идею существования древних инопланетян никто никогда не рассматривал всерьез, однако, по его мнению, внеземная жизнь вполне могла существовать еще до появления человечества. Теперь же главный вопрос – в том, сохранились ли какие-либо останки этих цивилизаций. 

Райт считает, что следы инопланетян вполне могли остаться на Марсе и Луне. Эти планеты содержат так называемую зону жизни – воду в жидком виде. Биологические останки могли сохраняться в их недрах достаточно долго, более 500 миллионов лет.

Однако даже на этих планетах со временем останки цивилизаций будут уничтожены. Например, из-за сильных ветров на Марсе или из-за микрометеоритов на Луне. 

Меньше всего шансов найти следы инопланетной жизни на Венере. Ученый считает, что за миллионы лет эта планета превратилась в гигантский парник с "кислотной" атмосферой, что должно было уничтожить все биологические организмы.  

Автор: Светлана Сидорчук26 апреля 2017, 15:41

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