Ученые поспорили из-за письма инопланетянам

Ученые собираются отправить послание инопланетянам и спорят, как его сформулировать. По мнению некоторых экспертов, наилучшей "весточкой" от землян обитателям космоса могло бы стать изображение.

Между учеными возник спор относительно того, следует ли людям выходить на связь с инопланетянами, и если да, то каким именно должно быть послание человечества другим цивилизациям. Об этом заявил назначенный руководителем проекта Breakthrough Starshot бывший глава Исследовательского центра Эймса Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Пит Ворден, сообщает NBC.

По мнению Вордена, одного лишь желания человечества намекнуть на свое существование гипотетическим братьям по разуму не достаточно. Крайне важно, чтобы подобное послание было расшифровано и правильно понято.

По словам ученого, наиболее понятным сигналом было бы изображение. Однако отправить в космос его нужно с помощью радио или лазера таким образом, чтобы закодированный сигнал сохранился максимально четким и дошел до возможного адресата без искажений и помех.

Между тем спор относительно того, каким образом может быть установлен первый контакт с инопланетными обитателями, в научном сообществе ведется уже давно. Многие исследователи неоднозначно оценивают перспективу выхода на контакт с инопланетянами. По мнению скептиков, землянам следует крайне осторожно искать разумную жизнь во Вселенной. Жителям Земли не стоит раскрывать своего собственного расположения, поскольку неизвестно, чем может закончиться визит космических гостей на нашу планету.

Примечательно, что в число таких "перестраховщиков" входит один из основателей другого известного проекта, Breakthrough Message – известный британский физик Стивен Хокинг. Вместе с группой единомышленников он надеется отправить послания к далеким звездам с помощью космических аппаратов очень малых размеров, сообщает ТАСС.

Авторы третьего проекта – Breakthrough Listen – также рассчитывают установить контакт с внеземными цивилизациями. Сканируя при помощи мощнейших телескопов, объединенных в компьютерную систему, огромное пространство, в том числе Млечный путь и близкие к нему галактики, исследователи надеются обнаружить сигналы от инопланетян.

Ранее на Земле уже предпринимались попытки отправить сигналы в открытый космос. Сообщалось, что в 2008 год NASA по случаю своего 50-летнего юбилея организовала трансляцию песни группы The Beatles под названием Across the Universe в направлении Полярной звезды.