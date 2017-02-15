Найден трактат Черчилля об инопланетянах

Ученые нашли ранее неизвестную статью британского политика Уинстона Черчилля о внеземной жизни. В ней он заявил о возможности существования живых существ у далеких звезд.

Ранее не публиковавшийся трактат, написанный в 1939 году и состоящий из 11 страниц, называется "одни ли мы во Вселенной?". Исследователи отмечают, что мысли Черчилля во многом повторяют то, как сегодня рассуждают современные ксенобиологи.

"В целом, он строит свои идеи о внеземной жизни на современном принципе Коперника – представлении о том, что Земля не уникальна, и что она не играет особой роли в жизни Вселенной", – цитирует астрофизика из Института космического телескопа в Балтиморе (США) Марио Ливио Nature. Именно он в 2016 году обнаружил текст статьи политика. Документ ему передал директор Музея Уинстона Черчилля в Фултоне (США).

В своих рассуждениях Черчилль определил, что необходимым свойством жизни является размножение, подчеркнув важность воды для ее существования. Также он описал понятие, которое сегодня известно, как "зона обитаемости" вблизи других звезд.

"Учитывая существование сотен тысяч галактик, где живут миллиарды звезд, есть огромные шансы на то, что во Вселенной существует бесчисленное множество планет, где сложились условия, благоприятные для зарождения жизни. Я не готов поверить, что мы являемся вершиной космической эволюции и что только на Земле есть живые, разумные существа", – заключил Черчилль свою статью. Ливио считает, что британского политика подвигло написать труд на столь интересную тему то, что в 1938 году радиостанции США и Британии начали транслировать радиоверсию знаменитого романа "Войны миров" Герберта Уэллса.