США впервые испытали ядерную бомбу с помощью истребителя

Американские военные испытали термоядерную бомбу B61-12, сбросив ее с истребителя F-16C. Снаряд "без начинки" упал на полигоне в Неваде. Испытания прошли еще 14 марта, однако информация об этом появилась только спустя месяц.

"Задачей маневра было продемонстрировать способности истребителя по доставке боеприпаса и проверить функционирование неядерных компонентов снаряда", – говорится в сообщении на сайте авиабазы Робинс.

Примечательно, что ядерную бомбу впервые испытали при помощи F-16C. Предполагается, что в будущем она будет совместима с самолетами B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D и F-16 MLU, а также F-35 и PA-200.