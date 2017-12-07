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Флаг России появится на Олимпиаде через iPhone

Фото: Пресс-служба
Российский бренд люксовых смартфонов Caviar подарит iPhone X с триколором нашей страны и строками государственного гимна первому из спортсменов отечественной сборной, кто получит золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея). Таким образом флаг и гимн России все равно будут присутствовать на Играх-2018.
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Компания Caviar представила iPhone X с дизайном в виде флага России в ответ на беспрецедентное по несправедливости решение Международного олимпийского комитета об отстранении России от участия в Олимпиаде-2018. На смартфоне изображен триколор, воплощенный в виде панно из композитного камня.

Подчеркивают значимость и усиливают настроение модели государственные символы – герб страны и табличка со строками из гимна, покрытые золотом.

Фото: Пресс-служба

"Мы, как бренд смартфонов с эксклюзивными дизайнами, создали специальную модель, в которой объединены российский флаг, гимн и герб, чтобы помочь нашим клиентам продемонстрировать их гражданскую позицию, их поддержку и солидарность с нашими спортсменами и героями", – рассказывает президент бренда Caviar Сергей Китов. "Наш флаг всегда с нами, наш гимн всегда будет звучать. Этот телефон говорит громче всяких слов, он создан, чтобы показать, что наш дух не сломлен!" - заключил Китов.

Фото: Пресс-служба

Эксклюзивные модели смартфона уже доступны для заказа. Стоимость iPhone X Russia Триколор – 232 000 рублей.

Фото: Пресс-служба

Автор: Людмила Фоканова7 декабря 2017, 14:07

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