Придумано универсальное средство от насильников

Ученые разработали устройство, которое может помочь предотвратить насилие. Новое изобретение подавляет агрессивные импульсы головного мозга.

С его помощью специалисты собираются бороться с сексуальными домогательствами, вредными привычками и зависимостями. В прилежащем ядре мозга медики нашли область, которая отвечает за выработку серотонина при мыслях о возможном вознаграждении. Специалисты выделили специфический сигнал, который возникает в этом центре за несколько мгновений до принятия импульсивных решений.

Контроль над импульсами в этой области мог бы помочь людям избавиться от вредных привычек, зависимостей или контролировать свое социально опасное поведение (такое, например, как сексуальные домогательства).

Специалисты провели исследование на мышах – в мозг животных вживлялись специальные электроды, подавляющие импульсы удовольствия во время еды, не давая мышам получать удовольствие от жирной пищи. В результате грызуны, ранее потреблявшие калорийную еду без остановки, перестали отдавать ей предпочтение.

После этого ученые проанализировали модель такого поведения у людей. Для этого они нашли добровольца, подключенного к устройству глубокой стимуляции мозга (подавляющему активность некоторых его частей). Его просили выполнять задания на компьютере, по результатам которых он получал денежное вознаграждение. После нескольких циклов в его мозгу были зафиксированы аналогичная активность в прилежащем ядре в те моменты, когда выполнение задачи подходило к концу и он предвкушал получение денежной суммы.

Специалисты уверены, что результаты эксперимента действительны и для людей. С помощью вживления электрода в мозг ученые надеются избавить человечество от проявлений насилия и совершения других импульсивных поступков. Однако, в применении подобного метода есть и свои минусы.

"Эти импульсы необходимы человеку для выживания. Они заставляют человека совершать действия для обеспечения себя едой, сексом, сном", – объясняет один из авторов исследования Кейси Халперн в пресс релизе, опубликованном на сайте Школы медицины Стэнфордского университета в США.