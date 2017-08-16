Ученые назвали причину популярности "Игры престолов"

Американские ученые узнали, почему люди по всему миру так любят сериал "Игра престолов". Для этого исследователи провели необычный эксперимент.

Во время просмотра киноэпопеи ее поклонники надевали часы, фиксирующие их сердечные ритмы. Гаджеты показали, какие сцены волнуют фанатов больше всего, передает РИА ФАН.

С помощью специального приложения изучили пульс 300 зрителей, сообщает издание Science Alert. Результаты эксперимента показали, что четыре из пяти случаев увеличения пульса приходились на моменты, связанные с диалогами героев и различными драматическими эпизодами, а не со сценами насилия. В этом и кроется причина популярности сериала.

Таким образом специалисты развенчали миф о том, что миллионы телезрителей привлекают в сериале сцены насилия и эротики. Оказалось, что их больше привлекают диалоги. В частности, очень напряженная сцена в конце четвертого эпизода, в которой Джейме Ланистер мчится на Дейенерис Таргариен и еле спасается от пламени ее дракона Дрогона, увеличила пульс смотрящих в среднем до 91 удара в минуту.

"Игра престолов" — американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" американского писателя Джорджа Мартина. Снимается под руководством Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса для кабельного телеканала HBO. Съемки ведутся в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.