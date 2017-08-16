Ученые назвали причину популярности "Игры престолов"
Во время просмотра киноэпопеи ее поклонники надевали часы, фиксирующие их сердечные ритмы. Гаджеты показали, какие сцены волнуют фанатов больше всего, передает РИА ФАН.
С помощью специального приложения изучили пульс 300 зрителей, сообщает издание Science Alert. Результаты эксперимента показали, что четыре из пяти случаев увеличения пульса приходились на моменты, связанные с диалогами героев и различными драматическими эпизодами, а не со сценами насилия. В этом и кроется причина популярности сериала.
Таким образом специалисты развенчали миф о том, что миллионы телезрителей привлекают в сериале сцены насилия и эротики. Оказалось, что их больше привлекают диалоги. В частности, очень напряженная сцена в конце четвертого эпизода, в которой Джейме Ланистер мчится на Дейенерис Таргариен и еле спасается от пламени ее дракона Дрогона, увеличила пульс смотрящих в среднем до 91 удара в минуту.
"Игра престолов" — американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" американского писателя Джорджа Мартина. Снимается под руководством Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса для кабельного телеканала HBO. Съемки ведутся в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко.
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