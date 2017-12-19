Найден способ пить без похмелья

Население западных стран в ближайшем будущем полностью откажется от употребления традиционного алкоголя. Ему на смену придет синтетический, не вызывающий похмелья.

Революция в употреблении алкоголя ждет уже следующее поколение европейцев, уверен бывший советник британского правительства по вопросам фармакологии Дэвид Натт. Ученый отмечает, что синтетический алкоголь будет влиять на организм так же, как и обычный. Натт убежден, что лет через 10-20 западное общество совсем прекратит употреблять алкоголь, кроме редких случаев.

Поясняя свою мысль, Натт привел в пример постепенный переход от обычных сигарет к электронным. Такой же ученый видит эволюцию алкогольных напитков. "Алкоголь убивает больше людей, чем малярия, менингит, туберкулез и даже лихорадка денге вместе взятые. Разве не было бы прекрасно, если бы мы смогли заменить алкоголь чем-то, что не вызывало бы такого количества смертей?", – вопрошает фармаколог.

В 2014-2015 годах в Великобритании из-за проблем, связанных с употреблением алкоголя, были госпитализированы более 1 миллиона человек. Национальной системе здравоохранения это ежегодно обходится в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает The Independent.

Напомним, ранее британцам предложили "антипохмельный завтрак". Набор для борьбы с похмельем называется Fix up Feast и состоит из яичницы из двух яиц с двумя ломтиками бекона и грибами, фасоли, авокадо и свежего шпината. Также в него входит овсяная каша с бананом и апельсиновый сок. Все эти продукты восстановят баланс белков, аминокислот и витаминов, после чего похмелье должно отступить.

Теперь и профессор Натт обещает британцам светлое будущее. Благодаря синтетическому алкоголю пьющие будут избавлены от всех побочных эффектов интоксикации. "На улицах будет меньше насилия, города станут чище", – уверен ученый. Он уверен, что число смертей, связанных с алкогольным опьянением, резко сократится.