Подтвержден вред Facebook для психики

Психика пользователей социальной сети Facebook страдает при пассивном просмотре новостной ленты. С выводом исследователей из Мичиганского университета согласны и российские эксперты.

Эксперимент с участием студентов выявил изменения в настроении добровольцев во время пользования соцсетью. Исследователи наблюдали за двумя группами участников. Одна из них пассивно просматривала новостную ленту, тогда как вторая активно размещала посты друзей и размещала собственные публикации.

К концу эксперимента настроение студентов в первой группе было хуже, чем во второй. Исследователи предположили, что причиной тому "негативные социальные сравнения". И в таких выводах нет ничего удивительного, считает заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

"Я понимаю, почему те, кто пишет, чувствуют себя лучше. У них складывается ощущение, что они что-то творят, активно общаются. У тех, кто просто читает и ничего не создает, не возникает ничего, кроме зависти. К примеру, кто-то рассказал, как съездил в Таиланд, а кто-то расстроился, что не поехал", – рассказал Ениколопов в эфире НСН.

Эксперт признал, что зависть, конечно, возникает и при личном общении. Однако в таком случае это чувство легче смягчить. "Можно как-то ответить, рассказать свою историю, а в соцсетях такую реакцию даже смягчить нельзя. Реальное общение всегда лучше, чем общение в соцсетях. При личной беседе возникают реальные эмоции", – отметил психолог.

При реальном общении есть обратная связь, видна непосредственная реакция собеседника, подчеркнул эксперт. К примеру, рассказал человеку про отпуск – и сразу увидел, обрадовался он твоей истории или нет. Если нет – рассказал другую историю, собеседник посмеялся и ушел в полной уверенности, что поговорил с хорошим человеком. "А в соцсетях написал – словно выкрикнул в пустоту. И кто там как будет реагировать – неизвестно. Ну, может, лайки поставят. В реальной жизни мы живем нюансами", – заключил эксперт.

Психологи не впервые заявляют о потенциальной опасности соцсетей. Ученые отмечают, что у пользователей, как у курильщиков, развивается зависимость. Длительное "зависание" в соцсетях грозит развитием депрессии и даже паранойи.