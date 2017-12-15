Россияне похвастались кортиками после искрометной шутки Путина
Своеобразный способ продемонстрировать свою поддержку Владимиру Путину избрал пользователь соцсети Twitter под ником Нефритовый. Анекдот об офицерском кортике и часах, рассказанный президентом, побудил его к действию.
"Президент может быть спокоен. Офицеры России поддерживают заботу Верховного главнокомандующего об обороноспособности Отечества, подписал офицер фотографию своего церемониального оружия. И подчеркнул: кортики всегда при себе, никто их на часы не обменяет.
Прослушал путинский анекдот об офицерском кортике и часах.— ★Нефритовый���� (@zapvv) 14 декабря 2017 г.
Президент может быть спокоен. Офицеры России поддерживают заботу Верховного главнокомандующего об обороноспособности Отечества, а наши кортики всегда при нас и никто их на часы не обменяет. pic.twitter.com/umjxZ9Qq4x
Этот пост запустил флешмоб под хештегом #zapvv. Многие офицеры последовали примеру Нефритового и стали выкладывать снимки кортиков.
Так точно! pic.twitter.com/YlZsZ38Jw5— Алексей Викторович (@alikvik) 14 декабря 2017 г.
Анекдот стал ответом президента на вопрос о необходимости расходов на армию и флот, заданный Владимиру Путину во время большой пресс-конференции 14 декабря. Глава государства сказал, что кроме старой шутки – "те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую" – есть юмор посвежее.
Память о деде! Храню! pic.twitter.com/vA1rfM4kLp— Кирилл Фефелов (@fefelov_ka) 15 декабря 2017 г.
"Это совсем старая, есть и более современные шуточки", – отметил президент. Путин рассказал анекдот, в котором сын бывшего офицера обменял во дворе у соседского мальчишки отцовский кортик на часы.
Поддерживаю. pic.twitter.com/e6Spn6ag68— Игорь Витальевич (@IgorVitalievich) 14 декабря 2017 г.
"Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут", – заключил Путин, вызвав в зале смех и аплодисменты. Президент уверен, что большинство россиян не желают такого развития событий в своей стране.
У меня тоже приставочка имеется. pic.twitter.com/BT883NMDRW— Злой ракетчик (@ZloyRocketeer) 14 декабря 2017 г.
Специалисты не выявили связи между ЭКО и заболеванием певицы
Певица попыталась протолкнуть своего фаворита к победе
Певец закрывается дома, и его состояния никто не видит
Певец не найдет упокоения на кладбище