Россияне похвастались кортиками после искрометной шутки Путина

Анекдот, рассказанный Владимиром Путиным во время большой пресс-конференции, вызвал к жизни флешмоб. Российские офицеры выкладывают в соцсетях доказательства того, что менять оружие на часы они не намерены.



Своеобразный способ продемонстрировать свою поддержку Владимиру Путину избрал пользователь соцсети Twitter под ником Нефритовый. Анекдот об офицерском кортике и часах, рассказанный президентом, побудил его к действию.

"Президент может быть спокоен. Офицеры России поддерживают заботу Верховного главнокомандующего об обороноспособности Отечества, подписал офицер фотографию своего церемониального оружия. И подчеркнул: кортики всегда при себе, никто их на часы не обменяет.

Прослушал путинский анекдот об офицерском кортике и часах.



Президент может быть спокоен. Офицеры России поддерживают заботу Верховного главнокомандующего об обороноспособности Отечества, а наши кортики всегда при нас и никто их на часы не обменяет. pic.twitter.com/umjxZ9Qq4x — ★Нефритовый���� (@zapvv) 14 декабря 2017 г.

Этот пост запустил флешмоб под хештегом #zapvv. Многие офицеры последовали примеру Нефритового и стали выкладывать снимки кортиков.

Анекдот стал ответом президента на вопрос о необходимости расходов на армию и флот, заданный Владимиру Путину во время большой пресс-конференции 14 декабря. Глава государства сказал, что кроме старой шутки – "те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую" – есть юмор посвежее.

"Это совсем старая, есть и более современные шуточки", – отметил президент. Путин рассказал анекдот, в котором сын бывшего офицера обменял во дворе у соседского мальчишки отцовский кортик на часы.

"Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут", – заключил Путин, вызвав в зале смех и аплодисменты. Президент уверен, что большинство россиян не желают такого развития событий в своей стране.