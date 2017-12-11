Странный гул Земли привел в недоумение ученых

Группа европейских ученых постаралась дать ответ странному звуку, который издает наша планета на протяжении десятков лет наблюдений. За все это время никто не смог объяснить источник и причину его возникновения.

Специалистов взволновал вопрос, поставленный научным сообществом еще в 1950-х годах. Тогда географы зафиксировали странный ровный гул, направляющийся от тектонических плит.

Звук был записан в сейсмически пассивных зонах планеты, поэтому отнести его к землетрясениям нельзя. Ученые снова записали загадочный звук с помощью современного оборудования, передает Life.ru.

Исследователи впервые смогли снять звук со дна океана. С помощью обработки они удалили посторонний шум и оставили только гул планеты, который не поменялся за 50 с лишним лет. В итоге ученые пришли к выводу, что Земля может шуметь из-за акустического резонанса, возникшего из-за одновременного звучания нескольких источников.

А то, что за шум наложился на запись географов, специалистам только предстоит выяснить. Согласно популярной версии, аномальный звук могут издавать неизученные объекты глубоко в центре нашей планеты.

Как писали Dni.Ru, в ноябре этого года в горах Северного Урала, в районе печально известного перевала Дятлова, прогремел взрыв. Его происхождение пока остается неизвестным, но рассматривается и "космическая" версия. В частности, не исключается и падение метеорита.