"Не домолились": Шнуров посмеялся над новым провалом Роскосмоса

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал на своих страницах в соцсетях стихотворение, посвященное неудачному запуску спутника с космодрома "Восточный". Протодиакон Андрей Кураев обвинил в провале пуска священника, проводившего обряд освящения ракеты.

Ракету-носитель "Союз-2.1б" с космодрома Восточный запустили 28 ноября. Она должна была доставить на орбиту 19 спутников, в том числе и "Метеор-М" Росгидромета. В Роскосмосе заявили, что аппарат на целевой орбите не обнаружили. Разгонный блок "Фрегат" вместе со спутником упал в Атлантический океан.

Выяснилось, что "Метеор-М" погиб из-за сбоя в работе "Фрегата". Установить связь с аппаратом не удается. Ракета-носитель вывела разгонный блок вместе со спутниками на низкую околоземную орбиту, передает газета "Известия" со ссылкой на сообщение "Роскосмоса".

Первое включение двигательной установки для повышения высоты полета "разгонника" прошло успешно, но второе, которое должно было произойти примерно через час, так и не зафиксировали. "Программа полета разгонного блока жестко задана на Земле. Если не было второго включения, то и следующего по программе отделения спутника не было", – прокомментировал источник в ракетно-космической отрасли.

В свою очередь протодиакон Андрей Кураев обвинил в провале пуска "Союза-2.1б", в частности, священника, который освящал аппарат. "Если человек нечто делает, а выходит плохо, то для него это вопрос задуматься, правильно ли он делает. Очень странно, что церковь вроде предоставляет услуги, но никогда не отвечает за качество этих услуг", — сказал Кураев в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Ноя 28 2017 в 1:46 PST

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров с сарказмом отнесся к такому объяснению протодиакона. Музыкант сочинил в честь неудачного запуска спутника стихотворение, разместив его в своих аккаунтах в соцсетях. Далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.

"Видно мы не домолились где-то

Или в пост поели жирного гуся,

Что не может православная ракета

На орбиту выйти, спутники неся.

Не взлетела. Бездуховность тянет

Нас к земле, подальше от небес,

И смеется где-то там по-пьяни

Нет, не дьявол, а всего лишь бес.

В небо устремим же свои лица.

К черту чертежи ежи расчеты,

Нужно тщательнее всем молиться,

Ведь Гагарин в тайне был крещеный.

Крестный ход устоим и стояния

Православным миром. Сколько нас!

Масса, скорость, сила, расстояния,

Божьему народу не указ.

Потому что нужно верить в чудо,

А не бредням всяких там ученых.

Донесем же до простого люда,

Что Великий Юра был крещеный!

Гавкает пускай порода песья -

Е равно у них ЭМ ЦЭ в квадрате.

Не летал он в космос, а вознесся

Силой веры и с молитвой, братья".