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Hi-tech

Россия и США договорились об "оккупации" Луны

Фото: dni.ru
Космические агентства России и США договорились о создании станции, которая станет "воротами в глубокий космос". Deep Space Gateway появится на орбите Луны к 2024 году.
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По замыслу авторов идеи, на первом этапе станция станет форпостом для освоения спутника Земли, а затем -платформой для отработки полета на Марс. Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров рассказал о грандиозных планах на 68-м Международном астронавтическом конгрессе в Австралии.

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Проект, как выяснилось, открыт для всех, кто желает присоединиться. Поговаривают об участии в нем Китая, Индии других стран БРИКС. Однако основа проекта – конечно же, объединенные усилия Москвы и Вашингтона.

"Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway", – цитирует Комарова Life.ru. Глава Роскосмоса отметил, что на первом этапе будет создана орбитальная часть - с перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны, а впоследствии и Марса. Первые модули появятся на лунной орбите в 2024–2026 годах.

О планах создания станции Deep Space Gateway заявляли в NASA, не упоминая о возможности сотрудничества с Россией. В свою очередь наши ученые подчеркивали, что человечеству надо не стремиться на Марс (это направление сегодня очень популярно), а для начала освоить спутник Земли.

В частности, специалисты НПО имени Лавочкина уверены, что создание постоянной космической базы на Марсе преждевременно и затратно. А Луна, как было сказано в докладе ученых, – "наиболее перспективное тело для создания постоянной космической базы и подготовки к дальнейшей экспансии в космическое пространство".

Базу на Луне российские специалисты предлагают строить под поверхностью спутника из материалов, доставленных с Земли. Впрочем, рассматривают эксперты и другой вариант – строительство сооружений непосредственно из лунного грунта, при помощи 3D-принтера. 

Автор: Андрей Евлампиев27 сентября 2017, 14:17

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