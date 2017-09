Россия и США договорились об "оккупации" Луны

По замыслу авторов идеи, на первом этапе станция станет форпостом для освоения спутника Земли, а затем -платформой для отработки полета на Марс. Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров рассказал о грандиозных планах на 68-м Международном астронавтическом конгрессе в Австралии.

Проект, как выяснилось, открыт для всех, кто желает присоединиться. Поговаривают об участии в нем Китая, Индии других стран БРИКС. Однако основа проекта – конечно же, объединенные усилия Москвы и Вашингтона.

"Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway", – цитирует Комарова Life.ru. Глава Роскосмоса отметил, что на первом этапе будет создана орбитальная часть - с перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны, а впоследствии и Марса. Первые модули появятся на лунной орбите в 2024–2026 годах.

О планах создания станции Deep Space Gateway заявляли в NASA, не упоминая о возможности сотрудничества с Россией. В свою очередь наши ученые подчеркивали, что человечеству надо не стремиться на Марс (это направление сегодня очень популярно), а для начала освоить спутник Земли.

Ближайшая соседка нашей планеты в космосе - #Луна. // The Earth's closest neighbor in space - the #Moon. pic.twitter.com/VIEufZIPBz