Падение метеорита на город попало на видео

Камеры видеонаблюдения в американском Финиксе засняли падение метеорита. Уникальное явление длилось всего несколько секунд.

Видео падения метеорита было опубликовано на YouTube-канале Weather Network. К сожалению, потрясающее зрелище космического явления длилось всего несколько секунд.

На записи видно, как некий светящийся объект появляется в небе, красиво озаряя своим сиянием город. После этого метеорит начал постепенно угасать, падая все ниже и ниже. О последствиях падения космического тела не сообщается.











