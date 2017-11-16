Падение метеорита на город попало на видео
Видео падения метеорита было опубликовано на YouTube-канале Weather Network. К сожалению, потрясающее зрелище космического явления длилось всего несколько секунд.
На записи видно, как некий светящийся объект появляется в небе, красиво озаряя своим сиянием город. После этого метеорит начал постепенно угасать, падая все ниже и ниже. О последствиях падения космического тела не сообщается.
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