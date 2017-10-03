Ученые объяснили происхождение воды на Марсе

Ученые обнаружили причину существования водоемов на Марсе. По мнению геофизиков из Канады и США, условия для наличия жидкости на планете обусловлены выбросами в гидросферу метана.

Исследователи уверены, что на древнем Марсе вода существовала минимум несколько тысяч лет. К такому выводу ученые пришли, проведя компьютерную симуляцию, которая показала, что творилось на планете примерно три миллиарда лет назад.

Оказалось, что для появления жидкости на Марсе была необходима теплая и плотная газовая оболочка. Периоды потепления, которые обеспечивали планету необходимыми условиями, длились примерно миллион лет, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

Причиной такого потепления были выбросы метана из литосферы в атмосферу Марса. Одной из причин такого явления ученые считают отклонение угла наклона оси собственного вращения планеты относительно плоскости его околосолнечной орбиты.

Эксперты отмечают, что теплый климат, который был на Марсе три миллиарда лет назад, перемежался похолоданиями, которые были вызваны потерей атмосферой метана. Несмотря на это, вода в ее жидком состоянии просуществовала на поверхности планеты минимум несколько тысячелетий.

Напомним, недавно ученым удалось выяснить, что Марс скрывает водный лед в тех местах, где его не должно было быть. Данные, полученные зондом Mars Odyssey, позволяют утверждать, что в районе экватора Красной планеты залегают внушительные запасы застывшей воды. Они находятся глубоко под поверхностью Марса.

Исходя из известных о планете данных, в этом районе не должно быть ни следа льда. Специалисты всегда считали, что вокруг экватора Марса застывшая вода не в состоянии надолго задерживаться в грунте, так как температурные условия в этом регионе явно говорят о том, что она должна испаряться в атмосферу.