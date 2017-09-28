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Hi-tech

Земля и Марс стали на 40% меньше

Фото: wikipedia.org
Ученые выяснили, что Земля и Марс должны были стать на 40% больше. Однако "зародыши" планет были настолько раскалены, что их части постоянно "испарялись" и улетучивались в космос.
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Чтобы понять, как формировалась Земля, ученые создали первый детальный компьютерный симулятор юной Солнечной системы. Он мог просчитать все физические процессы, влиявшие на образование будущих планет.

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В результате компьютерных расчетов стало понятно, что ранее исследователи упустили один существенный фактор. Оказывается, масса "зародышей" планет была настолько мала, что они имели нестабильную атмосферу, которая раскалялась в результате столкновений с другими небесными телами.

Горячие частицы постоянно улетучивались с поверхности планеты, так как ее притяжение было слишком слабым, чтобы удержать такой раскаленный "воздух" в своей атмосфере. Согласно законам физики, чем легче вещество, тем проще ему преодолеть притяжение. Из-за этого эффекта многие легкие вещества покинули Землю и Марс. В итоге обе планеты потеряли примерно 40% своей массы.

Автор исследования Ремко Хин из Бристольского университета в статье, опубликованной в журнале Nature, отметил: им удалось выяснить, как столкновение "зародышей" планет и испарение их частиц влияло на образование Земли и Марса. "В прошлом, мы, конечно, знали, что процесс формирования планет был особенно бурным, и что Земля и другие планеты обладают уникальным химическим и изотопным составом по сравнению с астероидами, но не понимали, что эти вещи были связаны", – рассказал ученый.

Он отмечает, что мы до сих пор не знаем, из чего формировались планеты. Одни ученые считают, что первоначальной материей, послужившей основой для Земли, была сфера раскаленной магмы, вторые уверяют, что планета возникла из гигантского шара жидкой грязи.

По словам Хина, разногласия связаны с тем, что изотопный и химический составы самых старых пород Земли отличаются от того, что называется первичной материей Солнечной системы, которая иногда попадает на нашу планету как астероид-хондрит. Ученый утверждает, что его исследование способно покончить с этими спорами.

Автор: Михаил Войцеховский28 сентября 2017, 12:55

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