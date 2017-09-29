Секс угрожает миссии на Марс

Британский астронавт Хелен Шарман заявила о том, что осваивать Марс должен лишь однополый экипаж. Причем, по мнению эксперта, предпочтительнее всего отправлять на другую планету женщин, а не мужчин.

По мнению Шарман, в процессе колонизации Марса велика вероятность того, что разнополые астронавты начнут вступать друг с другом в неформальные отношения, в том числе и сексуальные. Подобная атмосфера в коллективе может негативно отразиться на качестве самой миссии, сообщает РИА ФАН.

В своих выводах Шарман опирается на специальное исследование, которое было посвящено поведению людей в условиях длительной изоляции. Эксперт считает, что служебные романы в таких ситуациях могут внести напряженность в рабочий коллектив из-за ревности или привести к нежелательной беременности.

При этом Шарман уверена, что отправиться на Марс должна команда женщин, а не мужчин. По мнению эксперта, в мужском коллективе вероятность возникновения конфликтных ситуаций гораздо выше, чем в женском. Шарман отмечает, что представители сильного пола в условиях изоляции склонны бороться друг с другом за лидерство, а слабый пол, напротив, стремится к объединению и сотрудничеству, передает The Sun.

Сейчас идея колонизации Марса кажется многим фантастической. Несмотря на это, недавно космический инженер и миллиардер Илон Маск заявил о том, что уже в 2030 году команда астронавтов отправится покорять Красную планету.