Названа самая популярная у россиян соцсеть

Соцопрос показал, что 60% россиян состоят в интернет-сообществах. При этом каждый сайт имеет свою аудиторию, определяемую полом, возрастом и уровнем образования.

По данным "Левада-центра", наиболее популярна у россиян соцсеть "ВКонтакте" – ею пользуются 40% граждан. На второй строчке разместились "Одноклассники" (34%). Facebook предпочитают 9% респондентов, "Мой мир" – 7%.

Самыми невостребованными у россиян оказались Twitter (5%), "Мой круг" (3%) и "Живой журнал" (3%). Вариант "другое" выбрали 2% опрошенных, а 1% затруднились с ответом, сообщает газета "Известия".

Также выяснилось, что горожане более зависимы от лайков и постов, чем селяне. Среди пользователей соцсетей – 49% москвичей и всего 29% жителей деревень и поселков.

Эксперты также отмечают, что пользователи каждого из сайтов имеют свой социально-демографический портрет. Так, "ВКонтакте" предпочитают в основном учащиеся (80%). В "Одноклассниках" сидят, как правило, женщины среднего возраста. А вот Facebook и Twitter – относятся к категории "элитных" соцсетей.

Их аудитория – это люди с высшим образованием и достаточно высоким доходом. Кроме того, эти сайты чаще предпочитают люди, занимающие высокие руководящие должности. Интересно, что в Facebook и Twitter сидят чаще мужчины, чем женщины.