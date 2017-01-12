Смартфон научились заряжать от золотого слитка

Бренд люксовых смартфонов Caviar представил первую в истории люксовую док-станцию для iPhone. На данный момент устройство представлено в двух разных дизайнах, посвященных России.

Наступивший год для любителей техно-новинок и уникальных гаджетов начался с премьеры и презентации Caviar уникальных док-станций Supercharge Russia Gold и Supercharge Russia Alligatore, декорированных золотом и экзотической кожей. Дизайн стационарных конструкций выполнен в стилистике бренда – Atlante. Линия посвящена разным странам.

В ней представлены ставшие культовыми в России патриотичные модели Atlante Russia. Док-станция Caviar Supercharge Russia Gold – это устройство 90 на 90 миллиметров, предназначенное для подзараяда устройства и стыковки нескольких гаджетов.

Ее корпус покрыт золотом и украшен гравировками, передает пресс-служба Caviar. Ключевыми элементами в дизайне выступает объемный герб нашей страны и надпись "Россия", исполненная в стиле традиционной средневековой каллиграфии.

Второй дизайн Caviar Supercharge Atlante Alligatore соединяет в себе золото и натуральную кожу аллигатора. Устройство так же украшено гравировками на боковых гранях, гербом России и золотой табличкой со строками государственного гимна.

Продажи устройств стартуют на официальном сайте бренда 12 января. Стоимость док-станций составляет: 59 000 рублей за устройство, декорированное кожей и золотом и 69 000 рублей за золотую модификацию.