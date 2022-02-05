"Хочу, чтобы все это закончилось": российская биатлонистка устроила скандал в Пекине из-за еды

Приехав в Пекин, Валерия Васнецова не смогла принять участие в Зимних Олимпийских играх 2022, поскольку сдала положительный тест на коронавирус. Сейчас девушка находится на карантине в специально предназначенном для этого отеле.
Биатлонистку из России расстроили не только результаты теста, но и питание, которое предусмотрено для спортсменов в гостинице. Оно оказалось скудным. Каждый день Валерия съедала по три горсти макарон, а от остального она отказывалась, потому что это было ужасно на вкус. Из-за голода девушке пришлось попробовать жир, который приносят вместо мяса.
В своем инстаграм-аккаунте Васнецова пожаловалась на боль в желудке, бледность и круги под глазами. "Я хочу, чтобы все это закончилось", – в слезах писала спортсменка в Сети.
Спустя некоторое время в пресс-службе Союза биатлонистов России сообщили, что вопрос с питанием Васнецовой решен. Принимающая сторона пошла навстречу, поэтому теперь у биатлонистки разнообразное питание. Скоро в гостиничный номер, в котором живет спортсменка, доставят велотренажер, чтобы она могла поддерживать форму.
Ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Губерниев, приехав в Пекин на Олимпиаду-2022, устроил потасовку с представителем Украины в пресс-центре. Российский журналист не смог смолчать, услышав нелицеприятные слова в свой адрес.