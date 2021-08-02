Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов"

В мире российского спорта произошли очередные значительные изменения. Стало известно, что Валерий Карпин распрощался с постом главного тренера ФК "Ростов".
Подобное событие стало для многих аналитиков полной неожиданностью. Дело в том, что Карпин изначально планировал совмещать работу в национальной сборной и клубе, напоминает РИА Новости.
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