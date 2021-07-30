Лучница Осипова принесла России серебро Олимпиады в Токио

Елена Осипова принесла в копилку нашей сборной 32-ю медаль. Лучница завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио в одиночных соревнованиях.
В финале спортсменка проиграла со счетом 5:6 кореянке Ан Сан. Третье место у итальянки Лучиллы Боари.
Елена Осипова принесла в копилку нашей сборной 32-ю медаль. Лучница завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио в одиночных соревнованиях.
В финале спортсменка проиграла со счетом 5:6 кореянке Ан Сан. Третье место у итальянки Лучиллы Боари.
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