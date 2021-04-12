Умер олимпийский чемпион по волейболу Люгайло

Спортивное сообщество потрясено трагическим известием, которое просочилось в СМИ. В прессе пишут, что умер олимпийский чемпион Станислав Люгайло.
По информации телеканала "360", спортивный деятель не дожил до своего 84-летия. Последние годы жизни Люгайло посвятил преподавательской работе.
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