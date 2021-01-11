Умер олимпийский чемпион по дзюдо

В возрасте 49 лет ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР из Кутаиси Давид Хахалейшвили, передает Общественная служба новостей. В 1992 году спортсмен принимал участие в Олимпийских играх в Барселоне в качестве члена объединенной команды СНГ и одержал на них победу. Кроме того, он четырежды получал награды на чемпионатах мира и побеждал на чемпионатах Европы.
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