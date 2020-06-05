Скончался прославленный российский деятель спорта

Умер прославленный российский деятель спорта Юрий Копылов. Ему было 83 года.
Копылов являлся заслуженным работником физической культуры. Известно, что в последние годы жизни он боролся с тяжелой болезнью, передает РИА Новости.
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