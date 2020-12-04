"Разрыв пахового кольца": что случилось с Артемом Дзюбой после онанизма

"Зенит" проиграл "Брюгге" в Лиге чемпионов. Возможно, это произошло из-за отсутствия в команде Артема Дзюбы. Он не смог играть по медицинским показаниям. Футболист получил серьезную травму паха. Из-за недавнего скандала с интимным видео 32-летнего Артема Дзюбы это вызвало бурю эмоций и фантазии у его фанатов. На него опять посыпались насмешки.
На самом деле травма паха – очень тяжелое повреждение. Врачи считают, что для выздоровления Артему Дзюбе потребуется целый месяц.
"Травмы паха происходят из-за повреждения пахового кольца, через которые проходят нервные образования. Резкое ускорение может привести к растяжению или разрыву", – пояснил травматолог Валентин Скворцов.
Для полного восстановления Артему Дзюбе нужен абсолютный покой. Конечно, трудно представить, как такой активный мужчина сможет сохранять спокойствие. Поэтому Сергей Семак решил дать футболисту время на отдых.
Напомним, что Артем Дзюба получил травму в матче 16-го тура РПЛ с ФК "Арсенал". Команды сыграли со счетом 0:0. Нападающий сам попросил замену из-за сильной боли в области паха.
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