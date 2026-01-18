Эксперт назвал неочевидные сложности продажи автомобилей

В автомобильной торговле существуют неочевидные сложности, которые могут существенно повлиять на процесс продажи машины.

Одним из таких аспектов является цвет автомобиля. Как рассказал эксперт в области автомобильного рынка Евгений Ладушкин, цвет может сыграть решающую роль в ликвидности транспортного средства.

На российском рынке подержанных автомобилей наибольшим спросом пользуются машины стандартных цветов: черного, белого и серого. Эти оттенки являются наиболее популярными среди покупателей, что делает их более ликвидными при продаже.

Однако у таких автомобилей есть и свои недостатки. Со временем краска теряет свою первоначальную яркость, выгорает на солнце и подвергается повреждениям от песка и мелких камней. Это делает процесс восстановления цвета после ремонта кузова довольно сложным, так как колористам трудно подобрать идеальный оттенок для восстановления.

Яркие автомобили могут привлечь внимание определенной аудитории, но их продажа зачастую оказывается более сложной задачей. Несмотря на то что такие машины реже становятся целью угонщиков благодаря своей заметности, это не всегда является преимуществом для большинства покупателей. Люди часто предпочитают более нейтральные цвета, которые легче вписываются в повседневную жизнь.

Кроме того, автомобили с матовым покрытием также вызывают настороженность у потенциальных покупателей. Основная проблема заключается в том, что матовые поверхности требуют более тщательного ухода и обслуживания. Любые загрязнения на таком покрытии более заметны, что делает его менее практичным выбором для многих водителей. Уход за матовой машиной может стать настоящей головной болью, особенно если учесть высокую стоимость специализированных средств для чистки.

Ладушкин также отметил, что машины с цветной или защитной пленкой становятся все более популярными. Этот метод позволяет не только изменить цвет автомобиля, но и защитить его от повреждений. Однако если пленка наклеена неправильно или на поврежденное лакокрасочное покрытие, это может привести к ее быстрому разрушению. Так что покупатели должны быть внимательны к состоянию пленки при выборе автомобиля.