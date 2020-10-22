Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
Отношения с женатым слухи о детях: почему Кабаева не появляется на публике
партнеры
Четверг
22 октября
Лента новостей
12:05
Харламов впервые о разводе с Асмус: Дочь до сих пор не знает
11:52
Лапенко из сериала "Чики" застукали с известной певицей
11:48
Никакой пощады: обжаловавшему приговор Ефремову врезали
11:38
Володин: Несмотря на трудности, поддержка граждан должна остаться приоритетом
11:28
Мечущаяся между сыновьями Такшина из "Не родись красивой" выбилась из сил
11:27
Роман Ротенберг может возглавить хоккейный клуб СКА
11:17
"Такого природа не ожидала": фото выписки Водонаевой из роддома попало в Сеть
11:06
Два поселка засыпало пеплом на Камчатке
10:48
"Уверены, что я провалилась на дно": Настя Задорожная объяснила собственное исчезновение
10:43
Коронавирус в России за сутки сразил почти 16 тысяч человек
10:30
Друг откровенно о Собчак: Она сошла с ума
10:24
Космонавты прилетели на российском "Союзе" в Казахстан
10:23
"Вообще не сможет ходить": Конкина парализовало
10:06
Зеленского обвинили в предательстве национальных интересов в угоду ЕС
09:54
"Давайте! Я не откажусь! Хочу в Париж и Турцию!": вдова Караченцова о планах на пенсию в 150 тысяч
09:43
Заворотнюк рассказала о ворвавшемся в квартиру незнакомце
09:35
Стало известно об еще одной смерти любовницы мужа Легкоступовой
09:17
Белорусов предупредили о подготовке в вооруженному подавлению протестов
09:12
Федеев сорвался после жесткого избиения
08:37
В инвалидной коляске: Корчевников шокировал россиян редкой фотографией
08:36
Друзья потеряли тяжелобольного Андрея Губина
06:41
Как восстановить организм после коронавируса
04:06
За сердце Тимати на "Холостяке" поборется двойник Решетовой
02:16
"Вся эта история им интересна": скандал с изменой назвали выгодным Королевой и Тарзану
00:07
Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 октября 2020 года
21:54
На Украине против Порошенко возбудили дело о подготовке госпереворота
21:52
Политолог: Лукашенко относится к белорусам с презрением и страхом
21:42
Новый поворот в деле о смерти дочери Конкина: Версия о самоубийстве трещит по швам
21:40
В Москве погиб провалившийся в конструкцию моста мужчина
21:22
Жители Кирова своими силами задержали пьяного таксиста
21:11
Инфицированная Асмус подвергает дочь опасности
20:00
Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года
19:24
Путин о введении жестких ограничительных мер из-за коронавируса: Не планируем этого делать
19:10
В Орехово-Зуево у двоих угонщиков нашли 6 килограммов наркотика
18:41
В Подмосковье сгорела квартира пенсионерки
18:03
Алексея Кравченко выбила из колеи страшная болезнь
17:43
Родственник Билана взорвался из-за вопроса о пропавших миллионах
17:21
В Китае семья умерла из-за отравления лапшой
17:03
"Наказывает Бог": обливший грязью Цымбалюк-Романовскую Конкин поплатился дочерью
16:58
"Я не должна была": Старшенбаум проговорилась об интимном эпизоде с Матвеевым
16:55
Почему больной Моисеев отказался от помощи Пугачевой
16:36
Эксперт о планах Лукашенко: Собирается править пожизненно
16:29
В Грузии злоумышленники захватили заложников в банке
16:22
"Я всех разорву!": Распутина отреагировала на слова Шнурова
16:16
Бурак Озчивит из сериала "Великолепный век" неожиданно раскрыл личную тайну
15:46
Известная актриса откровенно о болезни: Липкая, непонятная, невидимая, хитрая гадина
15:43
Красиво живут за чужие деньги: народ о сериале "Беспринципные" с Виторганом
15:35
Бледанс назвала реальные зарплаты в российских театрах
15:20
Угрозы Лукашенко протестующим назвали дурацкими: Что изменится?
15:09
Планы разрушены: Куценко срочно госпитализировали с коронавирусом
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обращался на "ты": вскрылось хамское поведение Тихановского в разговоре с Лукашенко
Сколько белорусов поддерживают присоединение к России
Новый ультиматум Тихановской: политик выдвинула требование к силовикам
"Уходите лучше сами": Лукашенко пригрозил разобраться с протестующими в воскресенье
Политолог: Лукашенко относится к белорусам с презрением и страхом
У Розы Сябитовой произошли необратимые изменения в организме после операции
Спорт
Роман Ротенберг может возглавить хоккейный клуб СКА

Роман Ротенберг может возглавить хоккейный клуб СКА

Роман Ротенбер. Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг не исключил, что станет главным тренером команды. По его словам, он был готов заменить Валерия Брагина, когда наставник армейцев заболел.
прочитано 316 раз

Ротенберг отметил, что с хоккем связана вся его жизнь. Последние пять лет он был полностью погружен в работу штаба СКА.

"Я не выходил на тренерский мостик, но это не значит, что я не был готов выполнять ту работу, которую мы делали все вместе", – сказал Ротенберг в интервью петербургскому порталу "Фонтанка".

Также он ответил на вопрос, готов ли возглавить СКА. "Как показала нынешняя ситуация, никогда не говори никогда. Вы хотите услышать от меня "да" или "нет", но здесь такого ответа нет", – сказал вице-президент хоккейного клуба.

Ротенберг признался, что его тренерская школа идет всю жизнь. Он работал с наставниками в разных странах, принимал участие в турнирах в Канаде и США. Недавно стало известно, что предприниматель получил диплом Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта

"Понимал, что мне нужно это образование, чтобы разговаривать на равных с тренерами, ну и потому, что в жизни могут быть разные ситуации", – отметил Ротенберг.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Кроме того, он напомнил, что родился в спортивной семье. Отец учился в Университете Лесгафта. Ротенберг отметил, что ему удалось поработать со многими именитыми тренерами – Вячеславом Быковым, Игорем Захаркиным, Олегом Знарком.

Автор: 22 октября 2020, 11:27 Источник: "Фонтанка" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Лукашенко относится к белорусам с презрением и страхом
Эксперт о планах Лукашенко: Собирается править пожизненно
Угрозы Лукашенко протестующим назвали дурацкими: Что изменится?
Эксперт: Лукашенко всегда больше боялся России, чем Запада

Шоу-бизнес

"Вообще не сможет ходить": Конкина парализовало
"Давайте! Я не откажусь! Хочу в Париж и Турцию!": вдова Караченцова о планах на пенсию в 150 тысяч
Заворотнюк рассказала о ворвавшемся в квартиру незнакомце
Стало известно об еще одной смерти любовницы мужа Легкоступовой

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

"Вообще не сможет ходить": Конкина парализовало

В семье артиста скандал
Шоу-бизнес

За сердце Тимати на "Холостяке" поборется двойник Решетовой

Девушка невероятно похожа на предшественницу
Общество

В инвалидной коляске: Корчевников шокировал россиян редкой фотографией

Поклонники телеведущего выразили соболезнования

Шоу-бизнес

Федеев сорвался после жесткого избиения

Продюсер записал обращение

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+