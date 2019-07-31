Появилось подробности о состоянии здоровья парализованного Шумахера

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт навестил парализованного гонщика Михаэля Шумахера. По словам спортивного функционера, чемпион неожиданно пошел на поправку.
"Мы смотрели вместе с Михаэлем Шумахером гонку у него дома в Швейцарии", – цитирует Тодта телеканал "360". Легендарный спортсмен не сдается и продолжает борьбу, уверен он.
Напомним, что Шумахер получил жуткую травму еще в 2013 году: он разбил голову о камень в Альпах. В течение нескольких лет легендарных гонщик находился в состоянии комы, передает Пятый канал.
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