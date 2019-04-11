"Единая Россия" готовит масштабный фестиваль дворового футбола
Партия проведет фестиваль в рамках своего проекта "Детский спорт", старт масштабной акции будет дан во Всероссийский день футбола. Финальный этап пройдет в Санкт-Петербурге в последние дни лета, сообщила координатор партийного проекта, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Она напомнила, что в прошлом году Россия принимала чемпионат мира по футболу, и после него осталось богатое наследие в виде спортивной инфраструктуры. Партия решила запустить новое направление своего проекта "Детский спорт" – "Дворовый футбол". Оно будет реализовываться в три этапа: сначала на муниципальном уровне пройдут регулярные соревнования, потом – на региональном уровне, а финальный этап состоится в Петербурге в конце августа.
В некоторых регионах футболисты уже проводят соревнования, но единых правил у них нет. "Основной целью направления "Дворовый футбол" станет организация досуга детей на каникулах и создание единой системы соревнований среди дворовых команд", – пояснила Роднина.
Проект "Детский спорт" направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. Координирует проект замглавы комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина, его общественный совет возглавляет прославленный хоккеист, депутат Думы Вячеслав Фетисов.
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