"Единая Россия" готовит масштабный фестиваль дворового футбола

"Единая Россия" приглашает юных спортсменов принять участие во Всероссийском фестивале дворового футбола. Он стартует в регионах 18 мая, в этот день начнутся отборочные соревнования.

Партия проведет фестиваль в рамках своего проекта "Детский спорт", старт масштабной акции будет дан во Всероссийский день футбола. Финальный этап пройдет в Санкт-Петербурге в последние дни лета, сообщила координатор партийного проекта, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Она напомнила, что в прошлом году Россия принимала чемпионат мира по футболу, и после него осталось богатое наследие в виде спортивной инфраструктуры. Партия решила запустить новое направление своего проекта "Детский спорт" – "Дворовый футбол". Оно будет реализовываться в три этапа: сначала на муниципальном уровне пройдут регулярные соревнования, потом – на региональном уровне, а финальный этап состоится в Петербурге в конце августа.

В некоторых регионах футболисты уже проводят соревнования, но единых правил у них нет. "Основной целью направления "Дворовый футбол" станет организация досуга детей на каникулах и создание единой системы соревнований среди дворовых команд", – пояснила Роднина.





Проект "Детский спорт" направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. Координирует проект замглавы комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина, его общественный совет возглавляет прославленный хоккеист, депутат Думы Вячеслав Фетисов.