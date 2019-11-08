Пьяный Емельяненко приставал к людям на улице

Пользователь социальной сети TikTok подтвердил, что это был пьяный Емельяненко. Однако актуальность данного видео еще не определена.
Фанаты спортсмена начали беспокоиться из-за поведения спортсмена. Известно, что 29 ноября в Москве состоится поединок с участием Емельяненко и мировым тяжелоатлетом, пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
За несколько лет своей карьеры Александр уже несколько раз срывал поединки со своим участием. Виной срывов были и алкоголь, и даже неудачное падение с велосипеда.
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