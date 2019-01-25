У пятикратного олимпийского чемпиона обнаружили рак

Пятикратному олимпийскому чемпиону по плаванию Натану Эдриану поставили диагноз "рак яичек". Спортсмен выступил с заявлением в Instagram.
Эдриан сообщил, что пришел к врачу, чтобы сделать прививку от гриппа, но внезапно почувствовал себя плохо. "Диагноз установили на ранней стадии заболевания, поэтому прогноз врачи дают благоприятный", – рассказал он. Операцию по удалению злокачественной опухоли спортсмену проведут на следующей неделе, пишет телеканал "360".
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