Призер Олимпиады отказалась выступать за Россию

Российская велогонщица Ольга Забелинская, завоевавшая три олимпийские медали в гонках на шоссе, сообщила о решении сменить спортивное гражданство. В Федерации велосипедного спорта России выступили против подобного шага и пообещали устроить спортсменке карантин, из-за которого та рискует пропустить Игры 2020 года.

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