Павлюченко устроил истерику после драки в финале Кубка России

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко устроил истерику после драки в овертайме в матче против "Локомотива". По его словам, форвард "железнодорожников" бразильского происхождения Ари в потасовке поступил как *****, напав на капитана команды соперников Артема Фидлера со спины.

"Понаберут *********. Ари – ******. Так и напишите: ******", – экспрессивно заявил Роман Павлюченко. "Просто, *****, мразота такая. *****, еще за это медали дают", – сказал он, показав повтор нападения на Артема Фидлера.

Позднее нападающий "Урала" отметил, что он погорячился, комментируя действия бразильца. Тем не менее, по его словам, Ари повел себя как *****, передает Sports.ru.

"Понимаю, хороший футболист, но вести себя как ***** нельзя. Вот и все. Он просто взял и ударил человека сзади по голове", – объяснил свою позицию Роман Павлюченко. "До этого сказал грубо, но мне жалко Артема Фидлера, на которого он напал сзади и начал бить по голове. Кто он такой вообще? Пускай приедет в Екатеринбург и руки распустит, если он такой резкий", – подчеркнул спортсмен.

При этом форвард "Урала" неоднократно заявлял, что Ари необходимо строго наказать за его действия в отношении Артема Фидлера. Например, по мнению Романа Павлюченко, у бразильца "надо забрать кубковую медаль и вообще выгнать из страны", а также "дисквалифицировать его пожизненно".

В свою очередь, бразилец Ари очень кратко назвал причины нападения на Артема Фидлера, так как он "четко может выражать свои мысли по-русски лишь на футбольном поле". "Могу сказать, что Артем Фидлер ударил Джефферсона Фарфана, я не смог это стерпеть", – цитирует его "Матч ТВ".

Отметим, драка двух команд началась со словесной перепалки между полузащитником "железнодорожников" Мануэлем Фернандешем и капитаном команды соперников Артемом Фидлером. Лидер "Урала" рассказал своему напарнику Роману Емельянову, что игрок "Локомотива" "сказал что-то про его маму".

Разнообразили вечер! Драка! И благодаря ей, успели выйти на поле Михайлик и Баринов #КубокРоссии #УралЛокомотив — Michael Campos (@m_campos_ru) 2 мая 2017 г.

"Это наше с ним (Фернандешем. – Прим. ред.) дело", – заявил после матча Артем Фидлер. "Некоторые иностранные игроки думают, что могут говорить все, что угодно. Подам ли ему руку? Думаю, нет", – заключил он.

Напомним, матч завершился победой "Локомотива" над "Уралом" со счетом 2:0. После драки судья выдал четыре красные карточки. Футбольное поле покинули игроки "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан и их соперники Артем Фидлер и Эдгар Манучарян, передает ТАСС.