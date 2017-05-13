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Спорт

В Баку дан старт Исламиаде-2017

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Widak
В столице Азербайджана открылись IV Исламские игры солидарности. В Баку съехались три тысячи спортсменов из 54 стран мира, они разыграют медали в 20 видах спорта, среди которых 16 – олимпийские.
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Состязания пройдут на 16 спортивных аренах Баку. При этом создавать новую инфраструктуру специально к Исламиаде принимающей стороне не пришлось. Все стадионы были построены или капитально отремонтированы к первым Европейским играм, которые прошли в азербайджанской столице в июне 2015 года.

"Это не первое крупномасштабное мероприятие. В Баку стартовали первые Европейские игры, с большим успехом прошла шахматная олимпиада, ежегодно у нас проводятся соревнования Формулы. Несомненно, мы накопили опыт к открытию у себя Исламских игр солидарности", – сказал в интервью Dni.Ru министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.  Большую помощь при организации игр оказали специалисты, которые прошли определенную школу на европейских играх, пригодились и уже отработанные технологии.

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Widak

При этом министр отметил, что все возникающие в процессе подготовки к играм проблемы удалось решить. "Посудите сами, решена задача принять, обеспечить проживание, питание, транспорт, безопасность для пяти тысяч участников. Это свыше трех тысяч спортсменов, технический персонал, официальные лица и делегации", – сказал Рагимов. Еще до официального открытия игр 12 мая, за четыре дня до этого в Баку на площадках игр начались соревнования по футболу.

Министр молодежи и спорта отметил, что сегодня ислам часто отождествляют с агрессией и угрозой безопасности миру, поэтому для участников Игр самое важное это показать единство общечеловеческих ценностей.

Это игры солидарности культур, игры дружбы, игры взаимодействия.

Говоря о качествах спортсменов, необходимых для победы, Рагимов в первую очередь, отметил необходимость серьезной подготовки. "Миг победы, миг поражения непосредственно на площадке это всего лишь миг. Для многих, приехавших на эти игры Баку, они, возможно, станут хорошим стартом для будущих побед. Зажгутся новые спортивные звезды. Я уверен, что каждый достоин стать победителем", – заключил министр.

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Widak

Символом Исламских игр в Баку была выбрана вода, а не традиционный огонь. Она же стала основным элементом представления на церемонии открытия. Эстафета воды Исламиады стартовала 5 апреля в Баку от Музея каменной летописи на берегу Каспийского моря.

Тысячи ее участников, отправившись в 37-дневное путешествие по стране, пронесли медные сосуды с каспийской водой по регионам республики, где имеются известные озера, реки, водохранилища, водопады и родники.

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Widak

Талисманами Исламских игр стали карабахские скакуны Инджи, олицетворяющая красоту и нежность, и Джасур, отличающийся свободолюбием и уверенностью в себе.

13 мая 2017, 22:27

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