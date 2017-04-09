Плющенко морил голодом всю семью

Известный российский фигурист Евгений Плющенко очень строго следит за своей фигурой. Особенно тяжело было семье спортсмена, когда он выступал на крупных соревнованиях: чемпион буквально морил близких голодом.

О страданиях от системы питания Евгения Плющенко рассказала его жена Яна Рудковская."Раньше было два холодильника. В одном лежали йогурты, фрукты и обезжиренный кефир, а во втором лежали все остальные продукты. Он жутко раздражал Женю, и мы одно время вообще все похудели сильно", – заявила она.

Продержалась семья спортсмена на жесткой диете всего неделю. "Ели только то, что ел Евгений, но долго не протянули, скажу честно", – добавила Рудковская. Теперь же, когда Плющенко официально завершил карьеру, его семья может вздохнуть спокойно: и сам спортсмен, и его близкие позволяют себе есть все, что пожелают, передает телеканал НТВ.

При этом Рудковская уверена, что ее муж вряд ли располнеет после ухода из профессионального спорта. По ее словам, Евгений уже прибавил в весе, но всегда сможет сбросить, если захочет. Более того, семья работает в таком режиме, что набрать лишних килограммов практически невозможно. "Мы просто в каком-то живем адском графике", – рассказала жена именитого фигуриста.

Отметим, что Плющенко также строго следить за физической формой своих подопечных. Фигурист, который только недавно стал тренером, заставляет похудеть Аделину Сотникову. "Она еще много бегает на тренировках. Нужно сгонять вес", – заявил наставник юной спортсменки.