Россиянка выиграла чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина стала чемпионкой Европы. Она одержала победу в весовой категории свыше 90 килограммов.

Спротсменка подняла 137-килограммовую штангу в рывке, а в толчке взяла 168 килограммов с первой попытки, тем самым став недосягаемой для своих соперниц. Каширина завершила турнир с общим результатом в 317 килограммов.