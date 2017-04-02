Колумбийский футболист забил невероятный гол
Mad tekkers from Aviles Hurtado's in Mexico ������ pic.twitter.com/TTE7Vl7R59— Footysays (@Footy_Says) 2 апреля 2017 г.
Сама встреча завершилась ничьей – 3:3. "Тихуана" закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице, "Атлас" – на десятой.
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