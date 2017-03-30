Тарасова совершила подвиг после несчастного случая

Евгения Тарасова и Владимир Морозов достойно выступили на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, несмотря на серьезную травму ноги, полученную спортсменкой. Российский дуэт занял третье место в короткой программе, уступив представителям Китая и Германии.

Евгения Тарасова прекрасно выступила даже с порезанной ногой, на которую пришлось наложить более десяти швов. Рана была почти незаметна. "Это волшебные руки наших врачей. Они сделали все возможное, чтобы я смогла продемонстрировать все, на что готова. Даже какие-то негативные психологические моменты постарались убрать", – рассказала спортсменка.

Фигуристка добавила, что они и не думали сниматься с соревнований. "Нет. Мы приехали сюда бороться за медали и олимпийские путевки", – цитирует ее "Советский спорт".

Владимир Морозов, нечаянно поранивший партнершу, прокомментировал инцидент на занятии. "В век интернета ничего не скроешь. Уже выложили запись с тренировки, на которой все произошло. Отрабатывали дорожку. То, что случилось, иначе как несчастным случаем не назовешь", – заявил он.

Напомним, что при подготовке к выступлению на чемпионате мира Морозов порезал ногу Тарасовой лезвием конька. Врачи наложили ей десять швов. Вскоре появилась информация о том, что дуэт может отказаться от участия в соревнованиях. К счастью, спортсмены нашли в себе силы выступить.