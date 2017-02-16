Волосожар и Траньков впервые стали родителями
Задолго до родов фигуристы рассказали, что ждут девочку. Как выяснили вездесущие репортеры, малышка появилась на свет здоровой, все в пределах нормы. Имя дочки фигуристы пока не озвучили.
Рожала Волосожар в элитной клинике, где, среди прочих, появился на свет сын известной журналистки Ксении Собчак Платон. Специалисты этого медицинского учреждения гордятся тем, что информация об их звездных пациентах находится в строгой секретности.
Супругов уже поздравила в Instagram известная актриса Анастасия Задорожная. "Мои любимые! Поздравляю! У вас появилась миничемпионка!!! И по словам новоиспеченного отца:"ЭТО КРУЧЕ ОЛИМПИАДЫ!" Здоровья Вам крепенького! 💋" – от всего сердца пожелала артистка.
О том, что Траньков и Волосожар готовятся стать родителями, стало известно осенью 2016 года. Влюбленные не делали тайну из этого события, как многие их коллеги по цеху. Ребенок у звезд фигурного катания оказался незапланированным. Татьяна до последнего не верила, что попала в интересное положение.
"Я вообще такой человек: сначала должна убедиться и только потом говорить. В итоге сделала тест на беременность, он оказался положительным. Максу сказала – он был очень доволен. И все равно я не до конца поверила. Только в Москве, сходив к доктору, который назвал мне точный срок: пять недель, я стала считать беременность свершившимся фактом", – рассказала Волосожар.
Интересно, что спортсменка даже не догадывалась о своем положении. "В раздевалке ко мне подходит наш друг, швейцарский фигурист Стефан Ламбьель, и говорит: "Максим, а что, Таня беременна?" Я удивился: "Ты смеешься? С чего ты взял?" Но он стоял на своем: "Да она точно беременна! Я вижу, как она катается, как делает элементы – совсем не так, как обычно", – вспомнил Траньков. Так супруги задумались о том, чего не подозревали.
Как писали Dni.Ru, Татьяна и Максим поженились 18 августа 2015 года в Тверском ЗАГСе. Предложение руки и сердца фигурист сделал любимой в новогоднюю ночь, но пара долго не могла определиться с датой церемонии.
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