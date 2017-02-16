Волосожар и Траньков впервые стали родителями

Российские фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар впервые стали родителями. По информации светских СМИ, счастливая новоиспеченная мать чувствует себя прекрасно.

Задолго до родов фигуристы рассказали, что ждут девочку. Как выяснили вездесущие репортеры, малышка появилась на свет здоровой, все в пределах нормы. Имя дочки фигуристы пока не озвучили.

Рожала Волосожар в элитной клинике, где, среди прочих, появился на свет сын известной журналистки Ксении Собчак Платон. Специалисты этого медицинского учреждения гордятся тем, что информация об их звездных пациентах находится в строгой секретности.

Супругов уже поздравила в Instagram известная актриса Анастасия Задорожная. "Мои любимые! Поздравляю! У вас появилась миничемпионка!!! И по словам новоиспеченного отца:"ЭТО КРУЧЕ ОЛИМПИАДЫ!" Здоровья Вам крепенького! 💋" – от всего сердца пожелала артистка.

Публикация от Настя Задорожная (@stasya_ru) Фев 16 2017 в 7:18 PST

О том, что Траньков и Волосожар готовятся стать родителями, стало известно осенью 2016 года. Влюбленные не делали тайну из этого события, как многие их коллеги по цеху. Ребенок у звезд фигурного катания оказался незапланированным. Татьяна до последнего не верила, что попала в интересное положение.

Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird) Янв 13 2017 в 3:09 PST

"Я вообще такой человек: сначала должна убедиться и только потом говорить. В итоге сделала тест на беременность, он оказался положительным. Максу сказала – он был очень доволен. И все равно я не до конца поверила. Только в Москве, сходив к доктору, который назвал мне точный срок: пять недель, я стала считать беременность свершившимся фактом", – рассказала Волосожар.

Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird) Фев 15 2017 в 7:22 PST

Интересно, что спортсменка даже не догадывалась о своем положении. "В раздевалке ко мне подходит наш друг, швейцарский фигурист Стефан Ламбьель, и говорит: "Максим, а что, Таня беременна?" Я удивился: "Ты смеешься? С чего ты взял?" Но он стоял на своем: "Да она точно беременна! Я вижу, как она катается, как делает элементы – совсем не так, как обычно", – вспомнил Траньков. Так супруги задумались о том, чего не подозревали.

Публикация от Tatiana Volosozhar (@fire_bird) Дек 3 2016 в 3:50 PST

Как писали Dni.Ru, Татьяна и Максим поженились 18 августа 2015 года в Тверском ЗАГСе. Предложение руки и сердца фигурист сделал любимой в новогоднюю ночь, но пара долго не могла определиться с датой церемонии.