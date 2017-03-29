Фигурист Морозов порезал Тарасову

Чемпионы Европы по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов могут сняться с первенства мира. Дело в том, что на тренировке спортсмен поранил партнершу.

"Во время исполнения дорожки партнер наехал на Евгению Тарасову после ее падения. В результате разрезал ей левую ногу ниже колена – наложили десять швов", – рассказала тренер Нина Мозер.

Эта травма может заставить спортсменов отказаться от участия в соревнованиях, решение будет принято позднее. Вечером 29 марта дуэт должен представить кроткую программу, передает ТАСС.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов – действующие чемпионы Европы по фигурному катанию. Они планировали выступить на чемпионате мира в Хельсинки, который пройдет с 29 марта по 2 апреля 2017 года.

Российский фигурист Илья Авербух назвал этих спортсменов лидерами национальной сборной. "В этом сезоне они выступают очень успешно, но конкуренция на чемпионате мира будет очень высокой. Сильны немецкий и канадский дуэты. Если соперники покажут свой максимум, нашим ребятам будет очень сложно", – подчеркнул он.

За последнее время Тарасова и Морозов одержали серию крупных побед. В 2014-2015 и 2015-2016 годах фигуристы взяли бронзу на чемпионатах Европы, этой зимой опередили немцев Алену Савченко и Бруно Массо чуть более чем на пять баллов. В нынешнем сезоне они стали триумфаторами финала Гран-при.