Легендарный боксер Флойд Мейвезер открыл счет в Промсвязьбанке

Один из самых титулованных спортсменов современности – американский боксер Флойд Мейвезер – находится в эти дни с визитом в Москве. Он уже успел открыть счет в Промсвязьбанке, а также сделать ряд заявлений о перспективных бизнес-проектах, которыми спортсмен намерен заниматься в России вместе с кредитной организацией.



Первым пунктом пребывания Мейвезера в Москве стало посещение одного из офисов Промсвязьбанка. Там ему вручили именные карты с индивидуальным дизайном и логотипом его бренда The The money team. "Я уверен, что Промсвязьбанк – один из лучших частных банков в этой стране", – сказал именитый спортсмен после встречи с сотрудниками кредитной организации.

Оказалось, что Мейвезер сотрудничает с банком уже не первый год. Боксер рассказал, что впервые познакомился с его руководством еще несколько лет назад и признался, что оно произвело на него очень приятное впечатление. "С первых минут общения было понятно: эти люди – профессионалы своего дела", – сказал Мейвезер.

Открытие счета в банке стало промежуточным итогом плодотворного сотрудничества.





О своем выборе титулованный боксер нисколько не жалеет. По словам спортсмена, у него много интересных и перспективных совместных проектов с Промсвязьбанком. В благодарность за многолетнюю дружбу Мейвезер подарил председателю правления кредитной организации Дмитрию Ананьеву свои чемпионские боксерские перчатки.





"Сегодня у наших сотрудников была возможность неформально пообщаться с легендарным чемпионом, великим спортсменом, получить автографы, сделать памятные фото. Это – своего рода новогодний подарок для коллектива Промсвязьбанка", – отметил Ананьев, принимая подарок.





Не упустил возможности спортсмен и признаться в любви к России. Москву он назвал одной из самых красивых столиц мира. Боксер заявил, что уже присматривает здесь жилье и не исключил возможность получения российского гражданства.

Флойд Мейвезер не потерпел ни одного поражения за всю свою многолетнюю карьеру. Всего он провел 50 боев в полусредней весовой категории. В августе между ним и Конором Макгрегором состоялся поединок, названный спортивными критиками боем века. После своей победы в 12-раундовом поединке Мейвезер объявил о завершении карьеры.

Американский боксер трижды становился самым высокооплачиваемым спортсменом планеты. По информации влиятельного издания Forbes, его доход от последнего боя превысил миллиард долларов.

Промсвязьбанк – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 триллиона рублей и собственными средствами 154 миллиарда. Он занимает десятое место в рейтинге 100 крупнейших банков России по версии журнала "Коммерсант-Деньги". Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook.

