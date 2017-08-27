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Спорт

Мейвезер унизил Макрегора в бое века

Конор Макрегор и Флойд Мейвезер. Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund
В Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок, который еще до своего начала заслужил имя "бой века". На ринге встретились легендарный американский боксер Флойд Мейвезер и звезда смешанных единоборств из Ирландии Конор Макгрегор.
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Для Флойда Мейвезера это стало возвращением в большой спорт спустя двухлетний перерыв. Внимание практически всего спортивного сообщества было приковано к происходящему. Находились и критики, которые считали, что между спортсменами разного уровня подготовки нельзя проводить поединок. Однако мир ждал этого боя, и он состоялся.

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Начало боя заставило понервничать тех, кто рассчитывал на легкую победу американца. По его движениям было видно, что двухлетний перерыв сказался на уровне подготовки. На ринге боксер двигался уже не так быстро, как в свои лучшие годы, и пропускал удары от оппонента. Впрочем, сам он, по всей видимости, был в собственной победе уверен.

Конор Макгрегор, наоборот, был предельно собран и сконцентрирован. но действовал на незнакомом для себя поле, оттого боялся импровизировать, а действовал точно по шаблону. Как отмечает "Газета.ru", ирландец занял "слишком правильную" стойку, бил рубленными, без изюминки, движениями, и даже по рингу перемещался и комбинировал атаки так, как учат новичков.

Флойда Мейвезера, опытнейшего боксера, таким подходом было не одолеть. И пока Конор Макгрегор показывал на ринге все, чему он научился, он уклонялся от активных действий. Для новичка в боксе Макгрегор показал очень хороший уровень, однако против супер-звезды этого оказалось недостаточно. К седьмому раунду ирландец начал терять инициативу и в атаку стал переходить американский боксер.

Во время одной из атак Макгрегор перестал отвечать и рефери остановил бой, назначив технический нокаут. Любители спорта отмечают, что Мейвезер работал едва ли в 30% от своего потенциала и смог одолеть своего соперника почти что не вспотев. Для бойца ММА выход на боксерский ринг оказался унижением.

Для Флойда Мейвезера поединок стал 50-й победой подряд. Его гарантированный оклад составил за этот бой 100 миллионов долларов. Конору Макгрегору заплатят 30 миллионов долларов за бой. Впрочем, после подсчета всей выручки, гонорары бойцам могут вырасти более чем в три раза.

Автор: Геннадий Куприянов27 августа 2017, 11:06
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Как Мейвезер побил заносчивого Макгрегора

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