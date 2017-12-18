Скандалиста Кокорина собираются перевоспитывать ремнем

Футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин попал в очередной скандал. Нападающий выложил в свой Instagram провокационное видео.

На ролике, снятом во время празднования свадьбы друга спортсмена в Северной Осетии, игрок несколько раз стреляет из пистолета в воздух. Помимо видео, футболист выложил в свой аккаунт фото, на котором он приставляет пистолет к голове. Через какое-то время обе публикации пропали из Instagram Кокорина, отмечает Russia Today.

Поведение форварда питерского клуба возмутило члена комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Геннадия Костылева. В интервью радиостанции "Говорит Москва" функционер осудил провокационные действия Кокорина. По словам чиновника, нападающего сильно избаловали.

Кокорин пострелял из пистолета на свадьбе pic.twitter.com/vYyFJr0MSp — СЭЗенит (@zenit_se) 18 декабря 2017 г.

"Талантливый парень, нормальный, вроде бы, по жизни, но избалованный донельзя деньгами и всепрощением. Он не понимает, что он – публичная личность, что вести себя надо достойно. Он держится, а потом тормоза уходят – и он опять считает, что великий, что все позволено, что все простят. И, наверное, торгует сейчас тем, что он нужный для сборной команды, и поэтому его поругают, накажут, но простят. Думает, что незаменимый", – заявил Костылев.

Он считает: провинившегося футболиста нужно строго наказать, чтобы привести в чувство. По словам функционера, одними разговорами ничего не исправишь. "С ним уже сто раз разговаривали. Все бесполезно. Он считает, что для кого-то нельзя, а ему – можно. Отец взял бы ремня солдатского и отхлестал бы, как положено. Может, тогда поймет. Надо очень серьезно наказывать. У него контракт, там есть пункты. Надо при нем, при адвокате сказать, что либо вот так, либо эти пункты будут здесь. И наказывать серьезно. И деньгами, и много чего придумать можно", – заявил Костылев в эфире.