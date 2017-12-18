Сборные России и Сирии сыграли в баскетбол в Дамаске

На стадионе Аль-Фейха в Дамаске состоялся товарищеский матч по баскетболу между командами ветеранов национальных сборных России и Сирии, передает РИА ФАН. Встреча завершилась ничьей со счетом 44:44. "Мы с братским сирийским народом играем в баскетбол, занимаемся спортом, думаем о подрастающем поколении, о молодежи", – рассказал председатель Россотрудничетсва Алексей Фролов.
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