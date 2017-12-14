На награждении сноубордистов перепутали гимн России

Организаторы этапа Кубка мира по сноуборду перепутали гимн России. На награждении нашего спортсмена заиграла другая музыка.

Андрей Соболев занял первое место в дисциплине параллельный гигантский слалом, однако, когда атлет стоял на пьедестале, вместо гимна России заиграла незнакомая композиция, передает Газета.Ru. "Во время награждения Соболева был один момент – врубили гимн, но заиграла непонятная музыка, точно не наш гимн. Это не заговор, конечно – просто ошибка. Мы общаемся с директоратом, у нас хорошие отношения. В следующий раз такой ошибки организаторы не допустят", - приводит ТАСС слова главного тренера российских сноубордистов Дениса Тихомирова.

Наставник спортсменов отметил, что 14 декабря стало знаковым днем для отечественной сборной по сноуборду. "Вообще, сегодня уникальный для нас день. Впервые в истории сразу девять наших ребят участвовали в больших финалах. Это приятно удивило", – сказал Тихомиров. Помимо Соболева, выигравшего финал этапа, еще один российский спортсмен остановился в одном шаге от бронзовой медали. Вик Вайлдер оказался на соревнованиях четвертым. Дмитрий Сарсембаев и Константин Котов не смогли пройти в 1/4 финала

Денис Тихомиров рассказал, что обстановка перед финалом была нервозной – Андрей Соболев никак не мог выбрать сноуборд, на котором будет выступать. На моральном состоянии спортсменов сказались и неутешительные новости, касающиеся отстранения России от Олимпийских игр.

"Что касается победы Соболева, то это здорово. До старта присутствовала определенная нервозность – ребята ведь читают новости, следят. Плюс, это лишь старт сезона – он все никак не мог определиться с доской. Но в квалификации Соболев победил, а в финале разделал всех под орех", – рассказал наставник сноубордистов.