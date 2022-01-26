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Сонник
К чему снится гололед

К чему снится гололед

Гололед ассоциируется с неустойчивостью, тревогой и травмами. О том, к чему снится гололед, можно узнать из ряда сонников.
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Гололед на дороге считается предвестником трудностей. Некоторые толкователи снов говорят о том, что увидевшему подобный сон могут отказать в трудоустройстве или заявить об увольнении. Ему стоит опасаться мошенников. Видение предупреждает о каком-то подвохе. Также сон о гололеде намекает, что человек рискует принять желаемое за действительное.

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К чему снится гололед по соннику Дмитрия и Надежды Зимы

Гололед во сне — это предупреждение о том, что какие-то ваши задумки могут привести к печальным последствиям. Возможно, очевидный замысел на деле является опасным. Увидеть во сне, как снег припорошил гололед – будьте начеку, ищите скрытый подвох.

К чему снится гололед по Современному соннику

Если во сне вы не справляетесь с управлением автомобилем, и его несет, то в реальной жизни сможете добиться своего. Главное, чтобы вы не испугались трудностей и не отступили. Если приснилось, что в гололед вы катаетесь на ногах, то, возможно, давно пора выполнить обещания, данные близким.

К чему снится гололед по соннику Фрейда

Приснившийся гололед олицетворяет ваши сексуальные отношения с партнером – гладкие и ровные. Вы чувствуете малейшие желания друг друга и поэтому легко предугадываете ответную реакцию.

К чему снится гололед женщине

Даме гололед во сне предвещает бытовые хлопоты, скучную и изнурительную работу. Она будет чувствовать усталость и внутренний дискомфорт. Также женщине такой сон предвещает манипулирование ею. Девушке гололед снится к неуверенности в постели. Беременной это сновидение видится к необоснованной ревности.

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Фото: pixabay.com
Автор: 26 января 2022, 02:08 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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