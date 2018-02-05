К чему снится тухлятина

Обыкновенно толкователи отмечают, что негативный образ, увиденный во сне, не обязательно выступает в качестве дурного знака. Однако с тухлым мясом дело обстоит на интуитивно понятном уровне. Как в реальности близость с испорченными продуктами не сулит ничего хорошего, так и в сонном царстве. Каких именно проблем стоит ждать – читайте на Dni.Ru.

В целом, тухлое мясо, увиденное во сне, означает какие-то проблемы, будь то болезнь, трудности в построении карьеры или семейные раздоры. Особенно внимательно к образам тухлого мяса толкователи снов советуют отнестись деловым людям. Если они увидят во сне, как едят мясо с душком, то им стоит задуматься – так ли хороша сделка, которую они намереваются заключить в реальности.

Если человек во сне увидел в сарае склад тухлого мяса, то это значит, что у него накопились проблемы, требующие безотлагательного решения. А вот если тухлятину удалось скормить бездомным собакам, то стоит ждать разрешения казалось бы безнадежного дела. Если человек с трудом борется со своими вредными привычками, то во сне он может увидеть, как жует испорченное мясо.

Еще одна метафора, которая часто встречается во сне и поддается расшифровке без особых усилий – резать мясо тупым ножом. Это значит, что человеку предстоит долго и упорно пытаться решить какую-то проблему. А вот порубить тухлятину топором значит быстро избавиться от свалившихся бед.

Зигмунд Фрейд связывал сны, в которых присутствует мясо, с половым влечением. Свежий сочный кусок прожаренной свинины означал, в таком случае, молодецкую удаль и сексуальную полноценность. Тухлое же мясо указывало на возможное появление проблем с эрекцией. Если же человек чувствовал запах тухлятины, но к самому мясу не притрагивался, то судьба указывала ему на избавление от нежелательных контактов интимного характера.