Как "заказать" вещий сон

По словам сомнолога Наталии Радомской, наука о сновидениях различает четыре типа снов. При этом некоторые из них несут полезную или пророческую информацию.

Ассоциативные сны

Такие сновидения нужно толковать по соннику. "Например, вам снится море и волны. Это значит, что вас в жизни ожидают какие-то волнения. Или вам снится, что кто-то врывается в ваш дом, – это значит, что вас посетит какой-то неожиданный гость", – привела пример Радомская.

Прямые сны

Они снятся тем людям, которые очень редко видят сновидения. "Например, знакомая рассказывала мне, что ей приснился дом, какие-то люди и какое-то мероприятие. И в течение месяца она неожиданно попала на мероприятие в тот самый дом", – объяснила сомнолог.

Пустые или отражательные сны

Фактически они являются отражением переживаний, страхов и надежд человека во время его бодрствования. Подсознание лишь копирует то, о чем мы думаем.

Пророческие или вещие сны

"Они снились разным библейским пророкам. Их могут видеть президенты и другие люди, обремененные властью. Они могут сниться и обычным людям, но очень редко – о стране, о мире, о глобальных событиях", – рассказала Наталия Радомская. Также она добавила, что в особый период – с 6 по 20 января – совпадающий с православными Святками, "чуть ли не каждую ночь можно видеть для себя какое-то пророчество".

Сомнолог заверила, что вещий сон можно "заказать". Для этого есть несколько способов. Например, считается, что вещий сон снится на пятницу. По совету специалиста, в эту ночь, ложась в постель, следует произнести свой вопрос и после – такую формулу: "Четверг, четверг, на воду или на хлеб? Если вода, то да, если хлеб, то нет".

Интерпретировать увиденное нужно следующим образом. "Если вы увидели во сне воду или любую другую жидкость, то ответ на ваш вопрос – "да"; если увидели хлеб или любую выпечку, то ответ "нет", – приводит слова Наталии Радомской "Обозреватель".

Кроме того, "заказать" вещий сон можно и с помощью рун. Для этого изображение трех рун – Эваз – Эйваз – Перт, – соединенных воедино наносится на руку, и произносится специальная формула: "Эваз – Эйваз – Перт, скажите мне… (задавайте вопрос, на который хотите получить ответ во сне)". Если вопрос касается другого человека, то надо попросить у рун, чтобы он пришел в ваш сон и сам рассказал о том, что вас волнует. Главное, после того как вы проснулись, сотрите руны с руки, иначе весь день вас будет клонить ко сну.