Как "заказать" вещий сон

Олимпиада-2018 Уход Андреевой с Первого канала Под Москвой разбился Ан-148 Расписание Олимпиады Медальный зачет

Самое читаемое

Любовник снял сальную Волочкову без волос
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Осин пятый день находится без сознания
партнеры
Среда 21 февраля
Лента новостей
18:29
В Кургане врачи отказались лечить умирающую женщину
18:17
АСВ признало незаконность своих действий
18:15
Медальный зачет Олимпиады-2018
18:11
В России решили создать Силиконовую долину
18:08
В Москве открылся ресторан авторской японской кухни
18:03
Заново родился: приставы вернули семье "умершего" сына
17:44
На Урале избили помощника депутата
17:35
Госдума вводит умный контроль для бизнеса
17:13
Песков назвал дату послания Путина Федеральному собранию
17:04
Сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала ягодицы
16:57
Как развивается олимпийский комплекс "Лужники"
16:56
Джоли дерзко поставила на место разведенку Энистон
16:43
Илья Авербух организует тур в поддержку российских олимпийцев
16:21
Звезда сельской дискотеки стала послом: метаморфозы Вики Лопыревой
16:15
Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде
16:12
Найдена новая опасность алкоголя
16:11
В Петербурге нашли труп известного бизнесмена
16:00
Смонтированы балки пролетных строений эстакады на пересечении Ленинградского шоссе и ЦКАД
15:59
Старейшему футболисту России приписали убийство
15:52
Кремль назвал единственный способ спасти Крушельницкого
15:40
91-летняя Елизавета II изменила себе
15:35
Подкаминская и Захарова удивили фигурами после родов
15:23
В Подмосковье фальшивые работодатели дерзко ограбили мужчину
15:15
"Катания" школьников на мертвой собаке возмутили жителей Урала
15:12
Дакота врезала Муцениеце из-за дочери
15:10
Скандал в Пхенчхане: у вице-чемпионки Игр пытались отобрать флаг России
15:10
Госдума помогает малому бизнесу
14:58
Опять Порошенко: блондинок заставили раздеться из-за президента Украины
14:55
72-летний Добрынин сильно постарел
14:53
В Москве объявлена оранжевая угроза
14:53
Как секс и гормоны влияют на молодость
14:37
Госдума завершает разбор законодательных завалов
14:28
Разведенная Макеева рассказала об интимной жизни
14:28
Реновация в Москве: от идеи до реализации
14:22
Муж изменил подарившей ему сына Маликовой
14:13
Сменщик Мутко назвал допинг Крушельницкого случайностью
14:08
Каких женщин проще склонить к сексу
14:05
Актрису Марию Берсеневу невозможно узнать
13:56
Матвиенко откровенно об алкоголизме Яковлева и наркомании Сорина
13:55
Лыжники Александр Большунов и Денис Спицов завоевали для России 13-ю медаль
13:49
Известный российский писатель умер от рака
13:40
Тарасова о победе Загитовой: Медведева обречена
13:29
Сколько стоит ночь любви с распутницей Борисовой
13:11
В Петербурге пьяный водитель загнал внедорожник в подземный переход (видео)
13:09
Галкин высказался об обмане Пугачевой
13:01
У берегов Франции затонула "Черная жемчужина"
12:57
"Красная машина" под орех разделала викингов
12:48
Госдума продлевает "дачную амнистию" на два года
12:47
Воспитательница детдома с мужем насиловали мальчиков после отбоя
12:46
Кормухина публично опозорила Аллегрову
12:45
Поединок "королев льда": Медведева и Загитова показали чудеса
12:35
Названа дата начала войны с роботами
12:14
Бузова возмутила народ грязной оргией в столичном театре
12:07
Подкаблучник Буйнов воюет со строптивой женой
12:04
Депутаты заранее проанализируют законы со сроком действия
11:58
Пощечина Медведевой от Загитовой обернулась истерикой
11:49
Развративший пять школьниц помор снял свои похождения на видео
11:32
В тундре потеряли контейнер с радиоактивным цезием
11:31
Специалист о конфликте Марьянова и взаимозависимости с женой
11:24
Мужчина ослеп от интима с женой босса
11:10
Что заставляет раковую опухоль уничтожать саму себя
11:08
В Подмосковье у безработной угнали внедорожник за 2 млн
10:46
В Сети появилось порно с Настей Рыбкой
10:39
Загитова после рекорда на Играх: Тутберидзе меня выгнала
10:37
"Я не девочка": россиянин заплакал из-за олимпийской медали
10:15
Интимные места конькобежек из США возмутили Сеть
10:11
Странная ситуация вокруг наследства Задорнова
10:09
В Подмосковье телевизор убил ребенка
10:03
В семье Ким Чен Ына ожидается пополнение
09:57
Школу в США спасли от массового расстрела
09:52
Свиньи жестоко растерзали украинца
09:39
В ДТП с фурой в Башкирии погибли четыре человека
09:39
Королева переезжает: Елизавета II вложилась в землю в центре Киева
09:26
Пожарные потушили огонь в здании Следственного управления Подмосковья
09:23
Мольба травмированного Осина доводит до слез
09:05
Порошенко превратил Украину в мировую угрозу
09:04
Россиянин завоевал медаль в ски-кроссе
08:59
На фарфоровом заводе под Москвой произошел пожар
08:37
Загитова отправила Медведеву в "нокдаун" на Олимпиаде
08:37
Андреева жестко отреагировала на решение Первого канала
08:31
"Мы удовлетворены": США нанесли подлый удар России
08:06
"Русские не могут слезть с иглы": Вассерман объяснил скандал с Крушельницким
07:52
Российского актера обокрал знакомый
22:00
Как распознать рак поджелудочной железы
21:57
Голый мужчина смутил жителей Клина (видео)
21:51
В Петербурге коммунальщики пришибли ребенка льдиной
21:45
За что Екатерину Андрееву ненавидят на Первом канале
21:42
За кого болеть на Олимпиаде 21 февраля
21:36
Опозоренному Крушельницкому предъявили новые обвинения
21:30
Володин призвал IT-компании воспользоваться создаваемыми Госдумой законами
21:16
Актер Серебряков взбесил россиян негативом о родной стране
21:05
Безумные регионы: ростовчанка кормила детей из собачьей миски
20:57
В московском метро эскалатор убил 8 пассажиров
20:46
В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину
20:13
Пьяный Осин получил жуткую травму в ДТП
20:09
В России создадут карту недостроенных домов
20:02
Названа неожиданная версия крушения Ан-148
19:40
Вкуснее с мельдонием: изящный способ подставить наивного Крушельницкого
19:24
Названы лучшие имена для секс-охоты в Сети
18:59
В Москве инструктор тира выстрелил в голову ребенку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обнажившаяся Цымбалюк-Романовская ошеломила красотой
Любовник снял сальную Волочкову без волос
Актер Серебряков взбесил россиян негативом о родной стране
В Москве гей жестоко расправился с известным певцом
Голая Волочкова трясется под кустом после прилюдной драки
За что Екатерину Андрееву ненавидят на Первом канале
Сонник

Как "заказать" вещий сон

Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
По словам сомнолога Наталии Радомской, наука о сновидениях различает четыре типа снов. При этом некоторые из них несут полезную или пророческую информацию.
прочитано 206 раз

Ассоциативные сны

Такие сновидения нужно толковать по соннику. "Например, вам снится море и волны. Это значит, что вас в жизни ожидают какие-то волнения. Или вам снится, что кто-то врывается в ваш дом, – это значит, что вас посетит какой-то неожиданный гость", – привела пример Радомская.

Прямые сны

Они снятся тем людям, которые очень редко видят сновидения. "Например, знакомая рассказывала мне, что ей приснился дом, какие-то люди и какое-то мероприятие. И в течение месяца она неожиданно попала на мероприятие в тот самый дом", – объяснила сомнолог.

Пустые или отражательные сны

Фактически они являются отражением переживаний, страхов и надежд человека во время его бодрствования. Подсознание лишь копирует то, о чем мы думаем.

Пророческие или вещие сны

"Они снились разным библейским пророкам. Их могут видеть президенты и другие люди, обремененные властью. Они могут сниться и обычным людям, но очень редко – о стране, о мире, о глобальных событиях", – рассказала Наталия Радомская. Также она добавила, что в особый период – с 6 по 20 января – совпадающий с православными Святками, "чуть ли не каждую ночь можно видеть для себя какое-то пророчество".

Сомнолог заверила, что вещий сон можно "заказать". Для этого есть несколько способов. Например, считается, что вещий сон снится на пятницу. По совету специалиста, в эту ночь, ложась в постель, следует произнести свой вопрос и после – такую формулу: "Четверг, четверг, на воду или на хлеб? Если вода, то да, если хлеб, то нет".

Интерпретировать увиденное нужно следующим образом. "Если вы увидели во сне воду или любую другую жидкость, то ответ на ваш вопрос – "да"; если увидели хлеб или любую выпечку, то ответ "нет", – приводит слова Наталии Радомской "Обозреватель".

Кроме того, "заказать" вещий сон можно и с помощью рун. Для этого изображение трех рун – Эваз – Эйваз – Перт, – соединенных воедино наносится на руку, и произносится специальная формула: "Эваз – Эйваз – Перт, скажите мне… (задавайте вопрос, на который хотите получить ответ во сне)". Если вопрос касается другого человека, то надо попросить у рун, чтобы он пришел в ваш сон и сам рассказал о том, что вас волнует. Главное, после того как вы проснулись, сотрите руны с руки, иначе весь день вас будет клонить ко сну. 

Автор: Людмила Фоканова21 февраля 2018, 18:32

популярные сны читателей дни.ру

Кредит Позор Волосы Кошка Мужчина Змея Зубы Беременность Смерть Вода Секс Женщина Страх Падать Авария

комментарии

Политика

Порошенко превратил Украину в мировую угрозу
Страшные тайны: Михаил Горбачев
Виновата Олимпиада: В Киеве назвали безумную причину потери Крыма
Запад поставил оплеванного Порошенко на место

Шоу-бизнес

Джоли дерзко поставила на место разведенку Энистон
Звезда сельской дискотеки стала послом: метаморфозы Вики Лопыревой
На Мирошниченко после похорон дочери остались двое сирот
Дакота врезала Муцениеце из-за дочери

Проишествия

Мужчина ослеп от интима с женой босса
Названа неожиданная версия крушения Ан-148
В Москве инструктор тира выстрелил в голову ребенку
Шокирующие подробности убийства певца Петра Гары в Москве

Lifestyle

Шахназаров пристыдил Серебрякова за хамское заявление о России
В центре Москвы повара готовили ужин из людей
Муж Нетребко в стрессе из-за "Пиковой дамы" в Большом
Главные книги о здоровье
Шоу-бизнес

Андреева жестко отреагировала на решение Первого канала

Телеведущая высказала свое мнение
Шоу-бизнес

В Сети появилось порно с Настей Рыбкой

Говорят, домашнее видео стало достоянием общественности благодаря хакерам
Шоу-бизнес

Кормухина публично опозорила Аллегрову

Рокерша недовольна сплетнями поклонников "императрицы"
Регионы

Воспитательница детдома с мужем насиловали мальчиков после отбоя

История ужасов в челябинском интернате

Гороскоп

Сноубордистку Заварзину перемололи жерновами в Корее
Жизнь Евгения Осина висит на волоске
Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля
Злопыхатели покусились на вещи российских фигуристов

Фоторепортажи

Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде
Подкаминская и Захарова удивили фигурами после родов
Поединок "королев льда": Медведева и Загитова показали чудеса
Гармаш неожиданно спутался с Ходченковой

Спорт

Сменщик Мутко назвал допинг Крушельницкого случайностью
Тарасова о победе Загитовой: Медведева обречена
"Красная машина" под орех разделала викингов
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Воспитательница детдома с мужем насиловали мальчиков после отбоя
В Петербурге пьяный водитель загнал внедорожник в подземный переход (видео)
Голый мужчина смутил жителей Клина (видео)
Безумные регионы: ростовчанка кормила детей из собачьей миски
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru