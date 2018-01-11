К чему снится рыба

Многие россияне задаются вопросом, что значит увидеть рыбу во сне. Сонники не дают однозначного толкования этого явления.

Авторы русского народного сонника считают, что рыба, появившаяся во сне, может являться предзнаменованием какого-то большого и хлопотного дела. Человек же, который рассматривает во сне аквариум, должен быть готов к тому, что его позиция невмешательства в те или иные проблемы скоро станет не такой выгодной.

Если рыба явилась во сне осенью, это означает, что человеку следует изменить характер. Летом же подобное явление может указывать на появление размышлений о детях.

Составители эзотерического сонника отмечают, что жареная рыба во сне – хороший знак. Это сулит роман с желанным мужчиной или женщиной. В то же время, если человек разделывает рыбу во сне, это говорит о том, что встретить идеального сексуального партнера ему не суждено.

Мусульманский сонник гласит, что рыба во сне символизирует жену. Если их много и они большие – имущество, а если маленькие – это явный признак скорой печали и множества забот.

Современный сонник достаточно просто трактует данное явление. Его авторы считают, что появление рыбы во сне сулит легкое заболевание.