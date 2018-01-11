К чему снится рыба
Авторы русского народного сонника считают, что рыба, появившаяся во сне, может являться предзнаменованием какого-то большого и хлопотного дела. Человек же, который рассматривает во сне аквариум, должен быть готов к тому, что его позиция невмешательства в те или иные проблемы скоро станет не такой выгодной.
Если рыба явилась во сне осенью, это означает, что человеку следует изменить характер. Летом же подобное явление может указывать на появление размышлений о детях.
Составители эзотерического сонника отмечают, что жареная рыба во сне – хороший знак. Это сулит роман с желанным мужчиной или женщиной. В то же время, если человек разделывает рыбу во сне, это говорит о том, что встретить идеального сексуального партнера ему не суждено.
Мусульманский сонник гласит, что рыба во сне символизирует жену. Если их много и они большие – имущество, а если маленькие – это явный признак скорой печали и множества забот.
Современный сонник достаточно просто трактует данное явление. Его авторы считают, что появление рыбы во сне сулит легкое заболевание.
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